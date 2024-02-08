Депутат Госдумы допустил, что яйца на свалке в Омске были импортными

Куриные яйца на свалке в Омске возможно были импортными, в
связи с этим Генпрокуратура должна провести проверку, заявил глава комитета Госдумы по региональной
политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.
«Не исключено, что выброшенные на свалку яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков, которые ставят наши фабрики», — сказал «Известиям» Диденко.
Он обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с
просьбой провести проверку по выброшенным на свалку яйцам. По его словам, ему
понятно возмущение людей, которые оставили в соцсетях много гневных
комментариев.
«Куриные яйца — это основа рациона для многих россиян, они
входят во множество блюд, а значит, вместе с ними подорожал и весь рацион. И на
фоне этого обнаруживается вот такая свалка. Конечно, люди негодуют, ищут
виновных, называют инцидент саботажем и жадностью бизнеса, который вместо
продажи предпочел выбросить товар», — пояснил депутат.
С начала года в Россию ввезено более 78 миллионов штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции, но в розницу они так не попали и были направлены в основном на переработку.