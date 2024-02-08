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Депутат Госдумы допустил, что яйца на свалке в Омске были импортными

Источник:
«Известия»
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Куриные яйца на свалке в Омске возможно были импортными, в связи с этим Генпрокуратура должна провести проверку, заявил  глава комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко.

«Не исключено, что выброшенные на свалку яйца могли быть импортным товаром, который не попал в розницу. На это указывает отсутствие на яйцах российских маркировочных знаков, которые ставят наши фабрики», — сказал «Известиям» Диденко.

Он обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой провести проверку по выброшенным на свалку яйцам. По его словам, ему понятно возмущение людей, которые оставили в соцсетях много гневных комментариев.

«Куриные яйца — это основа рациона для многих россиян, они входят во множество блюд, а значит, вместе с ними подорожал и весь рацион. И на фоне этого обнаруживается вот такая свалка. Конечно, люди негодуют, ищут виновных, называют инцидент саботажем и жадностью бизнеса, который вместо продажи предпочел выбросить товар», — пояснил депутат.

С начала года в Россию ввезено более 78 миллионов штук куриных яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции, но в розницу они так не попали и были направлены в основном на переработку.

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Экономика #Продукты #Омск
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