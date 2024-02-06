Свалку выброшенных куриных яиц обнаружили в Омске

Несанкционированная свалка яиц обнаружена в Омске, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Омской области. Власти проводят проверку.

«Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом», — сказано в сообщении. Производитель яиц при осмотре не был установлен.

В прокуратуре Омской области ТАСС сообщили, что организована проверка соблюдения природоохранного законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры.

Видеоролик со свалкой разошелся по соцсетям. Жители Омска возмущаются фактом, что столь ценный продукт оказался выброшенным. Цена на яйца в Омской области достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток.