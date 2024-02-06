НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Свалку выброшенных куриных яиц обнаружили в Омске

Источник:
Sibnet.ru
269 0
Несанкционированная свалка яиц в Омске
Несанкционированная свалка яиц в Омске
Фото: © Управление Россельхознадзора по Омской области.

Несанкционированная свалка яиц обнаружена в Омске, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Омской области. Власти проводят проверку.

«Осмотром было установлено, что яйца, предположительно куриные, находятся в замороженном состоянии, яйца и гофрированная тара со следами тления, перемешаны со снегом и стеклом», — сказано в сообщении. Производитель яиц при осмотре не был установлен.

В прокуратуре Омской области ТАСС сообщили, что организована проверка соблюдения природоохранного законодательства, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры.

Видеоролик со свалкой разошелся по соцсетям. Жители Омска возмущаются фактом, что столь ценный продукт оказался выброшенным. Цена на яйца в Омской области достигала в Омской области 150-170 рублей за десяток. 

Еще по теме
Самолет с Тарасовой и другими тренерами заехал в сугроб
Министр чрезвычайных ситуаций ЛНР погиб при ударе по Лисичанску
Стала известна судьба унесенного на льдине по Енисею мужчины. ВИДЕО
Тела 20 погибших извлекли из под завалов в Лисичанске
смотреть все
ЧП #Происшествия #Омск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Никита Кологривый со скандалом ушел с передачи Гордона
Почему автомобили самовозгораются
Киев пообещал демилитаризованную зону «до Москвы»
Вышел трейлер игры Death Stranding 2
Обсуждение (0)
Картина дня
Премьер Британии заявил о готовности отразить нападение России
Китай удивило обращение Шойгу к министру обороны
Су‑34 ВКС России уничтожил пункт управления ВСУ. ВИДЕО
Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
52
Киев пообещал демилитаризованную зону «до Москвы»
46
Путин назвал ВСУ террористической организацией
35
Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине
24
Бориса Акунина заочно арестовали за призывы к терроризму
21
Корпус НАТО предложили перебросить на Украину