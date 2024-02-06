Появилось видео геймплея российского шутера Pioner

Российская студия GFA Games опубликовала ролик с геймплеем своего многопользовательского шутера Pioner, посвященного оружию.
В обнародованном видео разработчики показали шесть видов оружия — два дробовика, револьвер, две винтовки и пистолет-пулемет. Некоторые виды оружия стреляют ядовитыми и зажигательными снарядами.
Игроки получат
возможность создавать оружие, применяя различные материалы, найденные на
локациях. По всей видимости, крафт оружия позволяет изменять урон. Чтобы
создавать оружие, игрокам сперва потребуется найти чертежи.
Шутер выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Перед релизом разработчики проведут открытое бета-тестирование игры. В игре будет два режима — PvP и PvE.