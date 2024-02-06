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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Появилось видео геймплея российского шутера Pioner

Источник:
Sibnet.ru
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Российская студия GFA Games опубликовала ролик с геймплеем своего многопользовательского шутера Pioner, посвященного оружию.

В обнародованном видео разработчики показали шесть видов оружия — два дробовика, револьвер, две винтовки и пистолет-пулемет. Некоторые виды оружия стреляют ядовитыми и зажигательными снарядами.

Игроки получат возможность создавать оружие, применяя различные материалы, найденные на локациях. По всей видимости, крафт оружия позволяет изменять урон. Чтобы создавать оружие, игрокам сперва потребуется найти чертежи.

Шутер выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Перед релизом разработчики проведут открытое бета-тестирование игры. В игре будет два режима — PvP и PvE.

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Игры #Экшены #ММО
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Топ комментариев

Nik3316

так получают, что уже инвалидов по всей Украине отлавливают для по зубам))))))))не долго Израильские...

колобок11

И все голоса как один окажутся конечно же за несменяемого!

Max_tf700 Home

Не важно сколько и как проголосует. Важно кто и как посчитает.

sib_man9

исторические примеры не дадут соврать, в этих вопросах "нарисованный" бюджет не главный фактор ))