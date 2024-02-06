Появилось видео геймплея российского шутера Pioner

Российская студия GFA Games опубликовала ролик с геймплеем своего многопользовательского шутера Pioner, посвященного оружию.

В обнародованном видео разработчики показали шесть видов оружия — два дробовика, револьвер, две винтовки и пистолет-пулемет. Некоторые виды оружия стреляют ядовитыми и зажигательными снарядами.

Игроки получат возможность создавать оружие, применяя различные материалы, найденные на локациях. По всей видимости, крафт оружия позволяет изменять урон. Чтобы создавать оружие, игрокам сперва потребуется найти чертежи.



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Шутер выйдет в 2024 году на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Перед релизом разработчики проведут открытое бета-тестирование игры. В игре будет два режима — PvP и PvE.