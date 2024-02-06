Косметолог раскрыла секрет красивой кожи у 56-летней Николь Кидман

Врач-эстетист, доктор Любна Хан-Салим считает, что главный способ Николь Кидман поддерживать кожу в хорошем состоянии — использование солнцезащиты.

«Очевидно, что защита от солнца является важной частью ухода за кожей Николь Кидман. То, что она пользуется солнцезащитным кремом с высоким коэффициентом защиты широкого спектра действия, — факт, поэтому ее кожа здоровая и без гиперпигментации, которая обычно бывает у женщин в этом возрасте», — сказала Хан-Салим американскому изданию Hello.

Также эксперт отметила, что 56-летняя Кидман, очевидно применяет целостный подход: сочетает богатую питательными веществами диету с актуальными средствами по уходу за кожей.

Кроме того, по мнению врача, актриса, наверняка, принимает пищевые добавки и контролирует уровень эстрогена. Поскольку именно «женский» гормон помогает стимулировать выработку жиров и коллагена, которые так важны для поддержания эластичности и упругости кожи.