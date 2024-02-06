Определились участники пятого выпуска шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Участники 18, 19 и 20 сезона станут героями пятого выпуска мистического проекта «Экстрасенсы. Реванш».

На «Реванш» придет Астрид (Чжофань Ли), участница 20-го сезона, где победил Дмитрий Матвеев, Соня Егорова, занявшая второе место в 18 сезоне, и Юлий Котов из 19 сезона.

По правилам «Реванша», участники проходят испытания, а члены жюри выставляют им оценки. Кто набирает больше баллов, тот проходит в финал. В финале герои будут бороться за место в проекте «Экстрасенсы. Битва сильнейших».