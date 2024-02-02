Израиль одобрил условия сделки с ХАМАС

Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

«Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки соглашения», — цитирует ТАСС аль-Ансари.

По словам аль-Ансари, сформулированные посредниками предложения содержат «общее понимание того, как будут выглядеть следующие части предстоящей гуманитарной операции». Детали будут согласованы позднее.

На переговорах в Париже с участием Египта, Израиля, Катара и США было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий.