НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Израиль одобрил условия сделки с ХАМАС

Источник:
ТАСС
774 1

Израиль одобрил общие положения сделки с палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

«Эти предложения были одобрены израильской стороной, и сейчас у нас есть первое положительное подтверждение от ХАМАС, который также очертил рамки соглашения», — цитирует ТАСС аль-Ансари.

По словам аль-Ансари, сформулированные посредниками предложения содержат «общее понимание того, как будут выглядеть следующие части предстоящей гуманитарной операции». Детали будут согласованы позднее.

На переговорах в Париже с участием Египта, Израиля, Катара и США было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий.

Еще по теме
Залужного обвинили в гибели десяти бригад
Путин потребовал создать демилитаризованную зону на Украине
Президент против главкома: чем грозит отставка Залужного
Financial Times подтвердила неизбежность отставки Залужного
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Надеждин предположил, что Путин не будет президентом все шесть лет
Водитель в Кузбассе чудом проехал между двумя фурами. ВИДЕО
Игру DOOM запустили на кишечной палочке
Брежнева сделала рекламу на слухах об эскорте
Обсуждение (1)
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Признаки мужчины, который настроен на серьезные отношения
Как язык тела выдает вруна
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Все статьи
Мультимедиа
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

GammiPluh

Другими словами с 2014 года по 2022 Украина не имея вообще каких либо оснований просто уничтожала русских...

mosquito__2010

+ к тому это значит что все обвинения помимо Украинских, а именно из западных стран таких как США, Британия...

corrector

ничего, весьмирсними, потерпят, потерпят есчё.. западному миру нужны подопытные..

corrector

12,5 лярда в год ваш паёк теперь на всё - от пенсий до фронтовых пайков, гуляйте на все - по...