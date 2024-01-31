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Увеличение экспорта угля принесет Хакасии 400 млн рублей

Источник:
ТАСС
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Увеличение экспорта угля в Хакасии в восточном направлении принесет дополнительные доходы в республиканский бюджет в размере 400 миллионов рублей, сообщил министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун.

«На этот год [квота на вывоз угля в восточном направлении] у нас 6,5 млн тонн, это плюс 7% к прошлому году. <…> По нашим оценкам, это дополнительно принесет [в бюджет республики] 400 миллионов рублей», — цитирует ТАСС Ковтуна.

По его словам, отгрузка на восток является единственным рентабельным направлением по вывозу угля. Он отметил, что в 2023 году квота по вывозу в 6,1 млн тонн была полностью выполнена.

Всего на территории Хакасии действуют восемь угледобывающих предприятий, которые добыли в 2023 году более 26,3 миллиона тонн угля.

 

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Экономика #Недра и ТЭК #Хакасия
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