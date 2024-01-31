Увеличение экспорта угля принесет Хакасии 400 млн рублей

Увеличение экспорта угля в Хакасии в восточном направлении принесет
дополнительные доходы в республиканский бюджет в размере 400 миллионов рублей,
сообщил министр экономического развития Хакасии Роман Ковтун.
«На этот год [квота на вывоз угля в восточном направлении] у
нас 6,5 млн тонн, это плюс 7% к прошлому году. <…> По нашим оценкам, это
дополнительно принесет [в бюджет республики] 400 миллионов рублей», — цитирует
ТАСС Ковтуна.
По его словам, отгрузка на восток является единственным
рентабельным направлением по вывозу угля. Он отметил, что в 2023 году квота по
вывозу в 6,1 млн тонн была полностью выполнена.
Всего на территории Хакасии действуют восемь угледобывающих
предприятий, которые добыли в 2023 году более 26,3 миллиона тонн угля.