Маск заявил о растущей в геометрической прогрессии миграции в США

Число нелегальных мигрантов, незаконно пробравшихся в США, в декабре 2023 года превысило число родившихся в стране детей, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Приток нелегалов растет в геометрической прогрессии, в прошлом месяце (число прибывших нелегалов) превысило число младенцев, родившихся в Америке», — написал Маск в соцсети X.

По официальным данным, в декабре через в США незаконно проникли 302 тысячи человек. Маск ранее заявил, что пограничной службе поручено содействовать нелегальным мигрантам в пересечении южной границы США. По его мнению, Байден потворствует въезду мигрантов в страну.

Всего, под данным экспертов, за время правления Байдена в США проникли от 5 до 12 миллионов нелегальных мигрантов.