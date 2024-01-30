НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Работу Wildberries и Ozon в России ограничат

Источник:
Sibnet.ru
552 0

Российские власти намерены установить для маркетплейсов предельную долю на рынке и ограничивать их в открытии новых пунктов в случае ее превышения. Такой законопроект уже готов, сообщил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов

Для маркетплейсов планируется установить лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год. Аналогичные ограничения действуют для офлайновых продуктовых сетей, которым запрещено покупать или арендовать новые площади, если на них приходится от 25% товарооборота в регионе или городе, пишет Forbes.

Отмечается, что Минпромторг выступает за усиление регулирования электронной торговли «с учетом бурного развития этого рынка, а также возросшего количества проблемных вопросов между маркетплейсами и их контрагентами».

При этом президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркнул, что инициатива «экономически необоснованна» и будет иметь «негативный эффект как для развития малого и среднего бизнеса, так и для покупателей».

Еще по теме
Пассажирам внутренних рейсов разрешат покупку алкоголя в аэропортах
Стартовала первая крупная распродажа 2024 года
Не только яйца: овощи скоро станут «золотыми»
Пользователи «Авито» смогут покупать в кредит
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Опубликовано видео обрушения жилого дома в Ростове‑на‑Дону
Российские снайперы устроили отстрел солдат ВСУ
Игру Tekken 8 взломали в день выхода
Игру DOOM запустили на кишечной палочке
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

mosquito__2010

"Демократия, свобода, ценности" (С)

GammiPluh

Кстати Изюму и Лиману приготовиться - там такая артподготовка идет что даже визга не слышно за прилетами

GammiPluh

ох-ох-ох, у украинца аж чуб приподнялся

Kukuh88

США давно раскрыли секрет установления дружеских отношений с японцами. Нужно взорвать пару городов и...