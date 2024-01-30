Работу Wildberries и Ozon в России ограничат

Российские власти намерены установить для маркетплейсов предельную долю на рынке и ограничивать их в открытии новых пунктов в случае ее превышения. Такой законопроект уже готов, сообщил председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов

Для маркетплейсов планируется установить лимит в 25% от объема всех онлайн-продаж товаров за предыдущий финансовый год. Аналогичные ограничения действуют для офлайновых продуктовых сетей, которым запрещено покупать или арендовать новые площади, если на них приходится от 25% товарооборота в регионе или городе, пишет Forbes.

Отмечается, что Минпромторг выступает за усиление регулирования электронной торговли «с учетом бурного развития этого рынка, а также возросшего количества проблемных вопросов между маркетплейсами и их контрагентами».

При этом президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов подчеркнул, что инициатива «экономически необоснованна» и будет иметь «негативный эффект как для развития малого и среднего бизнеса, так и для покупателей».