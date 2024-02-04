Вооруженные силы США признали неспособными защитить свою страну

Вооруженные силы США настолько слабы, что не потянут и одного более или менее крупного конфликта, такой вердикт вынес фонд Heritage Foundation в ежегодном докладе «Индекса военной мощи Соединенных Штатов».

Нынешнее состояние вооруженных сил США оценивается как «слабое», что ставит под сомнение способность Америки выполнять свои обязательства в области безопасности и защищать жизненно важные национальные интересы по всему миру, приводит Fox News содержание доклада.

Heritage Foundation дал отрицательную оценку Военно-воздушным силам, которые имеют «низкую боеготовность». Военно-морские силы США уже десятый год переживают «медленный упадок», то время как ВМС Китая модернизировались и растут быстрыми темпами, говорится в документе.

По оценке фонда, ситуация в сухопутных войсках не намного лучше: они имеют «недостаточную» боеготовность. К тому же перед ними маячит перспектива сокращения личного состава. Новейший вид вооруженных сил США — космические силы — имеет тот же общий рейтинг, что и сухопутные войска.

Единственную положительную оценку в докладе получил Корпус морской пехоты США. Он был оценен как «слабый по боеспособности», но сильный «по боевым возможностям и боеготовности».