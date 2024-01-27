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Богдан Шувалов в «Голосе» свел с ума наставников

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Голос»

Богдан Шувалов из Санкт-Петербурга выступил на слепых прослушиваниях «Голоса», развернул всех наставников и заставил их доказывать, почему он должен выбирать ту или иную команду.

Шувалов исполнил песню Билли Айлиш и Халида «Lovely» из сериала «13 причин почему». Музыкант показал владение разными тембрами, чем поразил жюри: к нему развернулись все наставники.

Полина Гагарина и Владимир Пресняков одновременно заблокировали Zivert, что лишило ее возможности пригласить Шувалова в свою команду.

Наставники наперебой начали расхваливать участника, а затем Антон Беляев усадил его в свое кресло, а судьи переместились на сцену, акцентируя внимание на том, что теперь у них роль того, кого выбирают.

Богдан Шувалов заявил, что пойдет в команду к тому, кто не только раскроет его творческие способности, но и приведет к победе. На вызов откликнулась Гагарина, которая побыла поражена не только музыкальными данными молодого человека, но и внешними. Шувалов оказался в команде Гагариной.

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Топ комментариев

corrector

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corrector

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GammiPluh

что то не видно волнений и протестов в массах, одно нытье заукраинцев в комментариях