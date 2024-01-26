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Илон Маск предрек захват рынка электромобилей Китаем

Источник:
Sibnet.ru
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Китайские автомобильные компании захватят мировой рынок электромобилей, если их не сдерживать, заявил основатель Tesla Илон Маск.

«Честно говоря, я думаю, что если не будут установлены торговые барьеры, "китайцы" в значительной степени уничтожат большинство других компаний в мире», — цитирует телеканал CNBC выступление Маска во время телеконференции Tesla.

Бизнесмен год назад говорил, что китайские автомобильные компании — наиболее конкурентоспособные предприятия в мире.

Корпорация BYD в четвертом квартале прошлого года продала больше электромобилей, чем Tesla, и расширила продажи на рынки Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Стартапы Nio и Xpeng вышли на европейский рынок.

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velam

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GammiPluh

пошли вместе я один боюсь, а вот с тобой точно наберусь храбрости

-Керя-

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mosquito__2010

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