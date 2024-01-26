Серийный выпуск БПЛА «Охотник» в Новосибирске начнется в 2024 году

Серийное производство тяжелых ударных беспилотников «Охотник» на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова планируется начать во второй половине 2024 года, сообщил вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка

«Финальная стадия испытаний. Я думаю, что вторая половина года — начало выпуска», — сказал Семка.

Выкатка первого летного образца новейшего российского ударного беспилотника (БПЛА) С-70 «Охотник» состоялась на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени В. П. Чкалова в декабре 2021 года.

Предполагается, что «Охотник» будет нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.