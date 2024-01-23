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Иран обвинил Турцию в краже дождевых облаков

Источник:
РИА Новости
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Власти Ирана обвинили Турцию в краже дождевых облаков, в стране создана специальная комиссия, которая должна расследовать ситуацию с засухой.

Поводом для обвинений послужили сводки синоптиков — так, на протяжении длительного времени к западу от турецко-иранской границы часто идут дожди, а к востоку осадки выпадают редко.

При этом турецкие ученые уже заявили, что «кража дождевых облаков» — фантастическая теория, не имеющая под собой никаких оснований и намеренно вводящей в заблуждение. По их мнению, главной причиной засухи на севере Ирана является глобальное потепление.

Подобные обвинения уже выдвигались в 2018 году. Тогда представители вооруженных сил Ирана утверждали, что Израиль и ОАЭ пытаются повлиять на климат региона.

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Политика #Мир
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DADMAL

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GammiPluh

Ни че как вштырило))) Зелебобик обиделся за Авдеевку?