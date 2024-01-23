НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Экс-глава Красноярского края назвал свой срок «действительно трудным»

Источник:
Sibnet.ru
268 0
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс
Фото: © Пресс-служба правительства Красноярского края

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс оценил свое нахождение на посту главы региона, назвав его «действительно трудным».

«Как-то одна из моих знакомых сказала: "Слушай, по-моему, во время твоего губернаторства только еще инопланетяне в Красноярск не высаживались". Это было действительно трудно. Но, наверное, Господь дает каждому крест по силам», — сказал Усс в интервью «Вести Красноярск».

Он назвал главными трудностями пандемию коронавируса и Универсиаду. Спортивные соревнования — это «красивая картинка», за которой стояли «напряженная работа и выяснение отношений».

Усс, занимавший пост председателя Заксобрания, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Через год был избран главой региона с результатом 60,19%. Отправлен в отставку в апреле 2023 года. В июне стал сенатором Совета Федерации.

Еще по теме
Локоть прокомментировал уход с поста мэра города
Мэрия Новосибирска ответила на слухи об отставке Локтя
Стало известно о возможной досрочной отставке мэра Новосибирска
Красноярские депутаты возмутились запросам детей с «Елки желаний»
смотреть все
Политика #Местная власть #Красноярск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Путин поручил внести новую отметку в паспорт россиян
Российский морпех победил в схватке трех бойцов ВСУ
Названо условие масштабного прорыва российской армии
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль отказался считать удары по Украине «ответом за Донецк»
Путин указом закрепил статус многодетной семьи
Хуситы атаковали американский корабль в Аденском заливе
Ремонт китайских авто обойдется в круглую сумму
О самом главном
На расстоянии метра: где находятся личные границы человека
Как правильно искать работу в 2024 году
Как мужчины переживают расставание
Что такое оговорки по Фрейду
Почему пьяные мужчины признаются в любви
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Все статьи
Мультимедиа
Самые жуткие обитатели морских глубин. ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
46
Украина начала строить собственную «линию Суровикина»
37
Россияне в декабре 2023 года скупили рекордный объем валюты
35
Мужики в юбках против США: кто такие хуситы
34
НАТО отработает начало войны с Россией
32
Германия оказалась главной проигравшей в конфликте на Украине