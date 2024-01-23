Экс-глава Красноярского края назвал свой срок «действительно трудным»

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс оценил свое нахождение на посту главы региона, назвав его «действительно трудным».

«Как-то одна из моих знакомых сказала: "Слушай, по-моему, во время твоего губернаторства только еще инопланетяне в Красноярск не высаживались". Это было действительно трудно. Но, наверное, Господь дает каждому крест по силам», — сказал Усс в интервью «Вести Красноярск».

Он назвал главными трудностями пандемию коронавируса и Универсиаду. Спортивные соревнования — это «красивая картинка», за которой стояли «напряженная работа и выяснение отношений».

Усс, занимавший пост председателя Заксобрания, был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края в сентябре 2017 года. Через год был избран главой региона с результатом 60,19%. Отправлен в отставку в апреле 2023 года. В июне стал сенатором Совета Федерации.