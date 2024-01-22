Суд отправил Блиновскую в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы отправил блогера Елену Блиновскую в СИЗО из-за нарушений условий домашнего ареста.

«По ходатайству следствия в отношении Елены Блиновской избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 апреля 2024 года», — говорится в телеграм-канале Следственного комитета.

Следователь во время заседания суда заявил, что Блиновская «цинично пренебрегала» установленными для нее ограничениями. В частности, она «провела светскую новогоднюю вечеринку», передает ТАСС.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года по обвинению в неуплате налогов почти на 1 миллиард рублей и отмывании денег в особо крупном размере (часть 2 статьи 198 и пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). По ним Блиновской грозит до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, Блиновская не уплатила НДС и НДФЛ на сумму 918 миллионов рублей в 2019–2021 годах. Она платила налоги по упрощенной схеме как индивидуальный предприниматель, однако это предполагает доход в размере не более 150 миллионов рублей в год.