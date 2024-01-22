Определился первый выбывший в шоу «Выжить в Самарканде»

Участник из народной команды Евгений Давлетшин первый выбыл из шоу «Выжить в Самарканде».

Во втором выпуске в командном испытании победу снова одержала команда звезд, а участники из народа отправились в пустыню.

На индивидуальное испытание в команде звезд вызвался идти Влад Топалов, а остальные участники согласились и проголосовали за него. В народной команде участники голосовали без предварительной договоренности и в итоге на испытание отправился Евгений Давлетшин.

В испытании на вылет Топалову и Давлетшину пришлось пройти три испытания на удачу, на точность в счете и глазомера. Участники до последнего шли вровень, но победа досталась Топалову.