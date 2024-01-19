АвтоВАЗ похвалился выросшими в два раза зарплатами рабочих

Средняя зарплата рабочего на АвтоВАЗе выросла в два раза — до 74,4 тысячи рублей, сообщила пресс-служба предприятия.

В 2023 году основные рабочие в среднем получали 74,4 тысячи рублей против 47,4 тысячи рублей годом ранее (+57,1%). Средняя зарплата по всему персоналу выросла на 40,5% — до 71,7 тысячи рублей.

Индексация тарифных ставок и окладов работников АвтоВАЗа и дочерних обществ в Тольятти и Ижевске с 1 февраля 2024 года составит 9%.

В прошлом году коллектив предприятия увеличился более чем на 2,6 тысячи человек. В основном это жители Тольятти и Самарской области. Также АвтоВАЗ нанял граждан Узбекистана. Сообщалось, что завод примет 500 человек.