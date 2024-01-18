Сколько стоят яйца и где купить самые дешевые

Цены на яйца в России начали снижаться, утверждают в Ассоциации компаний розничной торговли. Но потребители ощутимого падения цен не увидели. Сколько в реальности стоят яйца в разных магазинах на 18 января?

Корреспондент Sibnet.ru обошел самые популярные сети магазинов в Новосибирске, чтобы сравнить, где яйца стоят дешевле, и действительно ли цены уже упали ниже психологической отметки в 100 рублей, как утверждают в ассоциации.

«Пятерочка»

С0 — 159 рублей

С1 — 149 рублей

«Монетка»

С0/С1 — 149 рублей

Цена за штуку С0/С1 — 13 рублей

«Мария Ра»

С0 — 169 рублей

С1 — 139 рублей

Цена за штуку С1 — 11 рублей

«Лента»

С0- 149 и 119 рублей (159 и 129 рублей без карты),

С1- 119 и 109 рублей (129 и 99 рублей без карты)

С2-114 рублей (124 рубля без карты)

«Магнит»

С0 — 143, 129 и 109 рублей

С1 — 163, 115 и 101 рубль

С2 — 104 рубля

«Ярче»

С0 — 129 рублей

С1 — 119 рублей

С2 — 109 рублей

Самые дорогие яйца категории С0 доходят почти до 170 рублей, самые дешевые в этой же категории стоят 109 рублей.

Рост цен на яйца заметили осенью 2023 года, также начали расти цены на куриное мясо. Власти объяснили подорожание с высоким потребительским спросом на данные продукты.

По данным Росстата, яйца в России за прошлый год подорожали на 61,35%. С начала 2024 года отпускные цены на продукцию стали падать — за последние две недели цены производителей на яйца снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2%, следует из данных Минсельхоза.