ТНТ раскрыл подробности «Холостяка» с Гецати

Новый мистический проект по мотивам «Холостяка» будет называться «Невеста. Экстра любовь», где пару себе будет искать победитель «Битвы экстрасенсов» Константин Гецати.

Съемки шоу стартовали в одном из красивейших отелей в Москве, но уже в ближайшие дни съемочная команда с главным героем и девушками отправится для их продолжения в Марокко.

Константин Гецати покорил сердца поклонниц еще в 18-м сезоне «Битвы экстрасенсов». На кастинг в новый проект было подано несколько тысяч заявок.

Познакомиться с Гецати смогут лишь 26 девушек. Уже после первой встречи герой выберет 16 претенденток, среди которых и будет искать свою вторую половину.

В эфир ТНТ шоу «Невеста. Экстра любовь» выйдет весной, точной даты премьеры пока нет.