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Страшнее коронавируса: что такое «болезнь X»

Источник:
Sibnet.ru
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Вакцина Pfizer и BioNTech от коронавируса
Фото: © Ministry of Defense of Peru
Всемирная организация здравоохранения выпустила прогноз, согласно которому таинственная «болезнь X» может вызвать в 20 раз больше смертей, чем COVID-19. Проблему обсудят 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Какого нового вируса опасаются врачи и стоит ли ждать смертоносной пандемии?

Что такое «болезнь Х»

Под «болезнью X» эксперты подразумевают абстрактное заболевание, вызванное пока еще неизвестным науке патогеном и способное породить новую пандемию международного масштаба наподобие коронавирусной.

Считается, что «Х» в названии болезни означает «неожиданность». Пока такой патоген существует только в компьютерных моделях, а обсуждение гипотетической пандемии в Давосе — один из способов выработки защитных мер, которые должны минимизировать человеческие жертвы.

Согласно моделированию, смертоносная «болезнь Х» научится быстро передаваться от человека к человеку, при этом у людей не будет к ней иммунитета. Именно такой сценарий реализовался с штаммом SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19.

Какие вирусы могут стать «болезнью X»

Самый вероятный кандидат на роль «болезни Х» — вирус птичьего гриппа H5N1. Эксперты отмечают, что этот штамм наиболее летальный. Первый случай заражения человека птичьим гриппом был зафиксирован в 1997 году в Гонконге. Вирус поразил 18 человек, работавших на гусиной ферме, умерли шестеро.

Заражение людей преимущественно происходит при прямом контакте с инфицированным животным или загрязненной окружающей средой. Однако случаи передачи от человека к человеку крайне редки. Чтобы стать «болезнью X», вирусу H5N1 нужны случайные мутации, которые упростят такую передачу.

Еще один вариант «болезни Х» — коронавирусы, которые сохраняют смертоносный потенциал и размножаются в популяциях летучих мышей. Помимо SARS-CoV-2 человечество фиксировало эпидемии ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и тяжелого острого респираторного синдрома (SARS).

Защита медиков при изучении вируса Эболы
Защита медиков при изучении вируса Эболы
Фото: United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases

Среди других кандидатов — вирус Эбола, вызывающий геморрагическую лихорадку с летальностью до 90%. Сейчас этот вирус распространяется только через кровь или жидкие выделения организма, что сдерживает его распространение. Мутации в теории способны сделать этот патоген более вирулентным для человека.

Почему паниковать рано

Роспотребнадзор на фоне предстоящего обсуждения «болезни Х» в Давосе заявил, что Россия обладает всем необходимым потенциалом для противодействия биологическим угрозам, в том числе неизвестным патогенам, способным вызвать новую пандемию.

Пресс-служба ведомства отметила, что громкие заявления о «болезни Х» могут иметь не научные, а экономические мотивы, так как на форуме ожидается участие фармацевтических компаний и международных конгломератов, заинтересованных в наращивании финансирования.

После пандемии коронавируса Всемирная организация здравоохранения регулярно просит увеличить финансирование. Конечной целью обсуждения «болезни Х» в качестве реальной угрозы может стать увеличение государственных инвестиций в медицину и научные исследования.

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