Wildberries не смог связаться с 49 сотрудниками сгоревшего склада

Местонахождение 49 человек, работавших на сгоревшем складе Wildberries, все еще устанавливается, сообщила пресс-служба компании.

«Сейчас нам важнее всего убедиться, что все исполнители склада Wildberries в Шушарах живы и здоровы. Мы постоянно пытаемся связаться с теми, кто находился на складе 13 января. На текущий момент мы устанавливаем местонахождение 49 человек», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании.

Поиск осложняется отсутствием у многих людей мобильных телефонов, которые могли быть утеряны на складе при эвакуации. Представители компании остаются на связи с близкими сотрудников склада, которых пока не нашли, отметили в компании.

Утром в субботу, 13 января в Шушарах в Санкт-Петербурге начался пожар в складском комплексе Wildberries. Площадь возгорания составила 70 тысячах квадратных метров. Ущерб от пожара оценивается в 13-15 миллиардов рублей.