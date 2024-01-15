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Движение на трассе в Хакасии закрыли из‑за метели

Источник:
Sibnet.ru
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Проезд пассажирского транспорта временно ограничили на автомобильных трассах в Хакасии и Омской области из-за неблагоприятных погодных условий.

«На трассе Абакан — Саяногорск начался сильный снег и ветер. Закрывается движение для пассажирского транспорта. На автодороге Р-257 "Енисей" из-за сильного снегопада и ветра плохая видимость», — сообщила в своем телеграм-канале ГИБДД Хакасии.

Из-за сильного ветра и метели временно ограничили движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения в Омской области, сообщили региональный Минтранс.

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ЧП #Происшествия #Хакасия #Омск
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