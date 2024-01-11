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Космическая фабрика заработает в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фабрику малых космических аппаратов создадут в Новосибирской области. Она заработает на базе Новосибирского государственного университета, рассказал директор «Передовой инженерной школы» НГУ Сергей Головин.

«Это реальная производственная цепочка практически, на которой мы сможем серийно производить аппаратуру для малых космических аппаратов, а в дальнейшем и малые космические аппараты», — цитирует Головина ТАСС.

По его словам, модель «Передовой инженерной школы» НГУ открыта для новых направлений и позволяет создавать технологические заделы в областях, требующих привлечения серьезной научной экспертизы, а также генерации команд, способных к созданию продуктов и вывода их на рынок.

НГУ ранее стал головным исполнителем проекта системы глобального мониторинга Земли «Грифон», входящий в федеральный проект Роскосмоса «Сфера». Университет будет осуществлять проектирование, сборку и испытания космического аппарата.

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Наука #Космос #Новосибирск
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