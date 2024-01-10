Природные ледяные скульптуры появились на Телецком озере. ФОТО

Удары волн о скалистый берег Телецкого озера создали ледяные скульптуры — фотографиями и видео поделился Алтайский биосферный заповедник.
В начале 2024 года на озере дул неистовый южный ветер — «верховка», вызвавший сильные волны.
После каждого удара волны о скалистый берег в воздух поднимались бесчисленные капли воды, которые, попадая на охлажденные поверхности, образовывали ледяную глазурь.
Телецкое озеро — самое большое и живописное озеро Алтая. Зимой замерзает широтная часть, а меридиональная, глубокая, замерзает редко, в среднем раз в три года.