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Природные ледяные скульптуры появились на Телецком озере. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Удары волн о скалистый берег Телецкого озера создали ледяные скульптуры — фотографиями и видео поделился Алтайский биосферный заповедник.

В начале 2024 года на озере дул неистовый южный ветер — «верховка», вызвавший сильные волны.

После каждого удара волны о скалистый берег в воздух поднимались бесчисленные капли воды, которые, попадая на охлажденные поверхности, образовывали ледяную глазурь.

Телецкое озеро — самое большое и живописное озеро Алтая. Зимой замерзает широтная часть, а меридиональная, глубокая, замерзает редко, в среднем раз в три года.

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Жизнь #Природа #Гео #Республика Алтай
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