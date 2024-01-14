Нейросети наделали много шума и ознаменовали начало революции генеративного искусственного интеллекта (ИИ) — пути назад уже нет, пишет влиятельный научный журнал Nature.

Генеративный искусственный интеллект — это поразительная имитация разума самого человека. Она представляет собой потенциально новую эру в исследованиях, но вместе с тем несет в себе и высокие риски, отмечает издание.

По мнению авторов статьи, для некоторых исследователей эти приложения уже стали бесценными помощниками в их лабораторной деятельности — они помогают обобщать данные или писать документы, совершенствовать работу ПО и писать программные коды.

Но эта технология также и опасна. Она может использоваться мошенниками и плагиаторами, что нанесет непоправимый вред общему корпусу научных знаний. Некоторые ученые признавались, что используют ChatGPT для написания статей, умалчивая об этом, констатирует Nature.

По мнению издания, никто не знает, на что еще способны системы, подобные ChatGPT. Вероятно, что их возможности еще ограничены доступностью вычислительных мощностей или новых обучающих данных. Но революция генеративного ИИ уже началась и пути назад нет, заключает Nature.