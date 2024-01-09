Участники «Битвы экстрасенсов» возьмут реванш на ТНТ

Новое мистическое шоу «Реванш» выйдет на канале ТНТ, в нем бывшие участники из разных сезонов «Битвы экстрасенсов» будут проходить испытания.

В шоу «Реванш» участники и финалисты «Битвы экстрасенсов» будут проходить задания здесь и сейчас, демонстрируя свои способности. А члены будут выносить свои вердикты их работе.

Среди уже известных участников — Соня Егорова, Николь Кузнецова, Ольга Якубович, Елена Ивашина, Татьяна Ларина, Александр Кинжинов, Ангелина Изосимова.

В состав жюри проекта вошли сильнейшие экстрасенсы за всю историю «Битвы» по мнению создателей программы — Александр Шепс и Виктория Райдос. А также ведущие Илья Ларионов и Вера Сотникова. Ведущий «Реванша» — Марат Башаров.

Премьера мистического шоу «Реванш» состоится 13 января на ТНТ.