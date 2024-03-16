Почему женщина превращается в чудовище после брака

Женщина из интересной красавицы превращается в чудовище после замужества в случаях, когда выбран неправильный мужчина или она изначально не стремилась к саморазвитию.

Семейный психолог Марк Бартон назвал три основных причины, по которым женщина из яркой и красивой после вступления в брак превращается в неухоженную, скучную и нередко обозленную особу.

Причина 1. Неправильный мужчина

Это мужчина, рядом с которым у женщины нет даже возможности вспомнить, что она женщина. Например, женщина выходит замуж на человека, которые в отношениях делает все, чтобы у жены не было времени и возможности за собой следить.

Мужчина испытывает постоянные финансовые сложности, жене приходится тянуть на себе материальную и бытовую части. Как правило, в таких семьях ко всему прочему много детей, заботится о которых тоже исключительно только женщина.

«Это одна из существенных причин, с которой многие мужчины могут не согласиться. По какой причине вы захотели переспать со своей женщиной? Потому что она вам понравилась. Привлекла своей внешностью, ухоженностью, сексуальностью. Тогда вопрос: какого черта она стала с вами хуже, чем вы ее взяли», — обратился Бартон к мужчинам.

Причина 2. Подавление мужчиной

Есть мужчины, которые хотят знакомиться с яркими и красивыми женщинами, но не готовы вступать с ними в серьезные отношения.

У таких мужчин есть понимание, что женщины высокого уровня требуют определенного к себе отношения. Но дать этого они не могут, поэтому обесценивают и делают женщину удобной для себя.

«Такие мужчины могут, например, настаивать на том, чтобы женщина перестала развиваться, посадить ее в клетку, и держать ее на коротком поводке, выдавая на карманные расходы. То есть ему не выгодно видеть перед собой яркую личность, ему нужно ее зачмырить», — сказал Бартон.

Таким образом, мужчина навязывает возлюбленной различные комплексы, устраивает эмоциональные качели, манипулирует, подвергает абьюзу. В итоге женщина оказывается в капкане, теряет себя и становится не такой привлекательной и уверенной в себе, подстраиваясь под мужчину.

Причина 3. Виновата женщина

Есть такая категория женщин, которые следят за собой ровно до тех пор, пока не встретят мужчину. То есть, занимаются только из желания обольстить, влюбить мужчину в себя. А когда это произошло — все, главная цель достигнута, и можно расслабиться.

«Вышла замуж и понеслось: она уже за собой не следит, она превратилась уже в такую коровку. Ей уже в принципе по барабану, какие у нее волосы, какая кожа, как от нее пахнет... Она расслабляется», — привел пример психолог.

При этом у подобных женщин, как правило, есть все возможности следить за собой. И это не обязательно дорогие салоны или фитнес-клубы, а элементарное наличие времени на то, чтобы привести себя в опрятный вид.

По словам Бартона, это психологическая проблема женщины, которую они не осознают. Дело в том, что в отношениях она подсознательно прячет свою сексуальность, чтобы не привлекать к себе внимание других мужчин.