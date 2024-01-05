Осужденный за убийство девушки паралимпиец Писториус вышел по УДО

Южноафриканский бегун-ампутант, шестикратный паралимпийский чемпион Оскар Писториус вышел на свободу по условно-досрочному освобождению (УДО), отсидев немногим более половины срока за убийство своей подруги Ривы Стенкамп.

«Департамент исправительных учреждений может подтвердить, что Оскар Писториус является условно-досрочно освобожденным начиная с 5 января 2024 года. Сейчас он находится дома», — приводит РБК заявление департамента тюрем ЮАР.

В ночь на 14 февраля 2013 года Писториус убил свою девушку Реву Стенкамп, сделав несколько выстрелов в запертую дверь туалета, позже он объяснил свои действия тем, что принял ее за грабителя.

Изначально Писториус был признан виновным в непредумышленном убийстве и в октябре 2014 года приговорен к пяти годам тюремного заключения, через год его досрочно выпустили из тюрьмы и поместили под домашний арест.

После ряда протестов прокуратуры в ноябре 2017 года Писториус был приговорен к 13 годам и 5 месяцам тюремного заключения за умышленное убийство.