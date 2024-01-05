Химик рассказал, как слепить идеального снеговика

Температура воздуха и структура снега влияют на качество и прочность снеговика, рассказал доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ НЭТИ Евгений Турло.

Оптимальный температурный режим для создания снеговика — это 0 или +1 градус. Подтаявший снег проще поддается нужной формовке.

Важны и размеры снежинок: с мелкими частицами работать труднее. Большие снежинки лучше держат форму и плотнее склеиваются друг с другом. К тому же они обладают лучшей прочностью и могут создать более устойчивую и долговечную конструкцию снеговика, сказал Турло.

Ученый добавил, что состав современного снега позволяет лепить более прочные снежные бабы. Так как он отличается от того, который был в нашем детстве, когда его можно было есть, как мороженое, а при таянии это была просто чистая вода.

«Сегодня снег содержит в себе всю таблицу Менделеева. Преобладают углерод, кремний, железо, тяжелые металлы, опасные примеси. Последние попадают в снег в связи с использованием каменного угля при отоплении частного сектора. Но именно примеси позволяют слепить более долговечную и совершенную по форме снежную бабу», — отметил эксперт.