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Химик рассказал, как слепить идеального снеговика

Источник:
Sibnet.ru
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Снеговик
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Температура воздуха и структура снега влияют на качество и прочность снеговика, рассказал доцент кафедры химии и химической технологии НГТУ НЭТИ Евгений Турло.

Оптимальный температурный режим для создания снеговика — это 0 или +1 градус. Подтаявший снег проще поддается нужной формовке.

Важны и размеры снежинок: с мелкими частицами работать труднее. Большие снежинки лучше держат форму и плотнее склеиваются друг с другом. К тому же они обладают лучшей прочностью и могут создать более устойчивую и долговечную конструкцию снеговика, сказал Турло.

Ученый добавил, что состав современного снега позволяет лепить более прочные снежные бабы. Так как он отличается от того, который был в нашем детстве, когда его можно было есть, как мороженое, а при таянии это была просто чистая вода. 

«Сегодня снег содержит в себе всю таблицу Менделеева. Преобладают углерод, кремний, железо, тяжелые металлы, опасные примеси. Последние попадают в снег в связи с использованием каменного угля при отоплении частного сектора. Но именно примеси позволяют слепить более долговечную и совершенную по форме снежную бабу», — отметил эксперт.

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