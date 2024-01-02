Алтайский депутат подал документы для участия в выборах президента

Лидер партии «Коммунисты России», депутат Алтайского краевого законодательного собрания Сергей Малинкович подал документы в Центризбирком РФ для участия в выборах главы государства в 2024 году.

Малинкович пойдет на выборы с обновленной программой «10 сталинских ударов по капитализму и американскому империализму», она предусматривает «победоносное завершение СВО», сообщила пресс-служба партии.

«Коммунисты России» не представлены в Госдуме, поэтому Малинковичу для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тысяч подписей, при этом не более 2,5 тысячи — в каждом субъекте РФ.

Малинковичу 47 лет. Он известен рядом публичных акций и инициатив вроде переименования улицы в честь Слободана Милошевича, сжигания макетов систем противоракетной обороны США перед американским консульством и предложения воссоздать Эстонскую Советскую Республику.

Он участвовал в выборах главы Алтайского края в 2023 году от «Коммунистов России», набрав 7,96% голосов избирателей.