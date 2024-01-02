Маск дал характеристику 2024 году

Предприниматель Илон Маск считает, что наступивший 2024 год будет «более безумным».

«Мой прогноз: 2024 год будет еще более безумным», — ответил Маск в соцсети X на сообщение одного из пользователей платформы, который интересовался, на что стоит рассчитывать после «четырех лет сумасшествия».

Затем Маск опубликовал еще один пост, в котором написал «LFG 2024» («Поехали, 2024-й») и сопроводил надпись эмодзи в виде ракеты.

В 2022 году американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания Маска относительно будущего. На протяжении девяти лет он обещал, что Tesla станут полностью автономны в «следующем году».

Предприниматель объявлял, что к 2020 году его стартап Neuralink будет чипировать людей. Также Маск прогнозировал, к 2050 году на Марсе будет жить миллион человек.