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Маск дал характеристику 2024 году

Источник:
Sibnet.ru
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Предприниматель Илон Маск считает, что наступивший 2024 год будет «более безумным».

«Мой прогноз: 2024 год будет еще более безумным», — ответил Маск в соцсети X на сообщение одного из пользователей платформы, который интересовался, на что стоит рассчитывать после «четырех лет сумасшествия».

Затем Маск опубликовал еще один пост, в котором написал «LFG 2024» («Поехали, 2024-й») и сопроводил надпись эмодзи в виде ракеты.

В 2022 году американские журналисты перечислили самые неудачные предсказания Маска относительно будущего. На протяжении девяти лет он обещал, что Tesla станут полностью автономны в «следующем году».

Предприниматель объявлял, что к 2020 году его стартап Neuralink будет чипировать людей. Также Маск прогнозировал, к 2050 году на Марсе будет жить миллион человек.

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Жизнь #Мир #Предсказания
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pepelmetal

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pepelmetal

Да почему именно за них, за борьку джонсона, за асашай, за нату, не ?

Asd10

А за цевропейство и за понад усё???

nicollaich

Я так и думал, что именно они пишут тексты выступлений володимиру ссанычу.