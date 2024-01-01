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Музей истории Томска объяснил исчезновение памятника любовнику

Источник:
Sibnet.ru
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Памятник любовнику убрали со стены Музея истории Томска из-за несовершеннолетних посетителей, сообщила администрация учреждения. Детям сложно объяснить значение скульптуры, поэтому ее решили перенести.

«Когда в Музей истории Томска приходят детские группы, которые составляют большую часть посетителей музея, то им очень сложно объяснить присутствие этой фигуры, поддерживая концепцию семьи как одну из традиционных ценностей нашей страны», — цитирует представителя администрации «Газета.Ru».

Администрация музея совместно с автором памятника Олегом Кислицким приняла решение найти скульптуре другое место. Отмечается, что новое место памятника, который считается одним из пикантных символов Томска, будет доступно для всех.

Местные СМИ ранее заметили, что со стены Музея истории Томска пропал памятник любовнику, который был создан в 2001 году скульптором Олегом Кислицким. За всю историю существования скульптура висела в нескольких местах, а до Музея истории Томска фигура располагалась на здании Дома профсоюзов.

Памятник под названием «Любовник, спускающийся с балкона» изображает толстого мужчину в семейных трусах, который из последних сил держащийся за балкон возлюбленной. По традиции мужчине каждый год меняют одежду.

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Культгид #Искусство #Томск
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