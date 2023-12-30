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Карту «Мир» можно будет получить за границей

Источник:
Sibnet.ru
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Московский кредитный банк начал выдавать рублевые карты на базе платежной системы «Мир» за рубежом. Первым российскую карту за границей получил клиент в столице Таджикистана — городе Душанбе.

Новую технологию, позволяющую удаленно идентифицировать клиента, кредитное учреждение протестировало совместно с банком-партнером в Душанбе. Теперь банк планирует продолжить развитие перспективной технологии.

«В перспективе любой человек, находясь за рубежом, сможет стать обладателем пластиковых карт МКБ на базе платежной системы «Мир»», — пояснил руководитель блока розничного бизнеса банка Максим Лукьянович.

В дальнейшем Московский кредитный банк рассчитывает масштабировать и развивать этот проект в течение 2024 года.

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Экономика #Деньги
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