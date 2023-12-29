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Новосибирцы превратили улицу в новогоднюю сказку. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Жители улицы Закарпатской в Советском районе Новосибирска своими силами превратили ее в новогоднюю сказку — развесили гирлянды и фонари, установили снежные скульптуры.

Местные жители объединенными усилиями украшают свою улицу много лет подряд, в соцсетях ее уже называют самой новогодней в Новосибирске и считают городской достопримечательностью. Многие приезжают на Закарпатскую, чтобы сфотографироваться и погулять.

Иллюминацию включают ежедневно по расписанию — с 7 до 9 утра, а также с 18 вечера до полуночи. В новогоднюю ночь она горит постоянно, а обитатели домов на сказочной улице наряжаются в костюмы и приветствуют прохожих.

Улица Закарпатская располагается в микрорайоне Шлюз, на ней всего восемь частных домов. Добраться туда проще всего на автомобиле. Из общественного транспорта на сказочную улицу ходят автобусы и маршрутки.

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Жизнь #Город #Новосибирск #Видеоновости
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GammiPluh

А как же чипы из стиралок и унитазы? А как же отсталая немытая Россия? Сами же развенчивают то что лепили...

korvinsS

Это точно страна воров у всего мира уже воровать начали прикрываясь своей гребаной демократией.

nicollaich

Америка.Мы там, где ресурсы.Ничего личного.

Asd10

"Не дело государства вмешиваться в торговлю пуговицами. " К. Маркс.