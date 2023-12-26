Названа самая пьющая страна мира

Молдавия стала самой пьющей страной мира, следует из результатов исследования Всемирной организации здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, жители Молдавии в среднем выпивают 15,2 литра чистого спирта в год. Высокий уровень потребления алкоголя в стране обусловлен в том числе его доступной ценой.

На второй строчке рейтинга самых пьющих стран расположилась Литва — ее показатель составил 15 литров чистого спирта в год. Последние несколько лет Литва возглавляла список, однако на этот раз уступила Молдавии.

Тройку лидеров замкнула Чехия — ее жители в среднем выпивают 14,4 литра чистого спирта в год. Россия не попала в топ-10 самых пьющих стран и заняла 13-е место с результатом 11,7 литра на одного гражданина в год.

Самыми непьющими жителями стали жители арабских стран. Например, взрослый житель Саудовской Аравии по официальным данным выпивает в год не больше 200 граммов алкоголя.