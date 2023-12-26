НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Названа самая пьющая страна мира

Источник:
«Известия»
431 1

Молдавия стала самой пьющей страной мира, следует из результатов исследования Всемирной организации здравоохранения.

Согласно обнародованным данным, жители Молдавии в среднем выпивают 15,2 литра чистого спирта в год. Высокий уровень потребления алкоголя в стране обусловлен в том числе его доступной ценой.

На второй строчке рейтинга самых пьющих стран расположилась Литва — ее показатель составил 15 литров чистого спирта в год. Последние несколько лет Литва возглавляла список, однако на этот раз уступила Молдавии.

Тройку лидеров замкнула Чехия — ее жители в среднем выпивают 14,4 литра чистого спирта в год. Россия не попала в топ-10 самых пьющих стран и заняла 13-е место с результатом 11,7 литра на одного гражданина в год.

Самыми непьющими жителями стали жители арабских стран. Например, взрослый житель Саудовской Аравии по официальным данным выпивает в год не больше 200 граммов алкоголя.

Еще по теме
Психолог рассказала, как перестать бояться понедельников
Ученые доказали пользу дополнительного сна на выходных
Развенчаны четыре мифа о мастурбации
Врач посоветовала, как одеваться в морозную погоду
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Самое обсуждаемое
48
Украина нанесла удар по порту Феодосии
44
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
40
Кремль пообещал ответ за конфискацию российских активов
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
36
Президент Сербии Вучич заявил о попытке переворота в стране