Не можем связаться с победителями «Комбо»

Администрация Sibnet.ru не может связаться с некоторыми победителями игры «Комбо».

Игра «Комбо» прошла на Sibnet.ru c 11 по 24 декабря. Согласно правилам, организаторы связываются с победителями по e-mail, указанным в личных кабинетах пользователей Sibnet.ru. У некоторых участников, выигравших призы, e-mail не указаны.

Просьба срочно указать электронную почту в личном кабинете и сообщить об этом на адрес поддержки игры box@sibnet.ru. В письме нужно указать ник и дату заполнения e-mail. Если до истечения суток 26 декабря 2023 года эти данные не поступят, игроки потеряют право на получение приза.

Список победителей игры «Комбо» будет опубликован на сайте игры. Все победители получат уведомления на e-mail 25 декабря. Запрошенные в письмах данные (необходимые для отправки призов) нужно предоставить не позднее 27 декабря.