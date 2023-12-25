НАВЕРХ

Не можем связаться с победителями «Комбо»

Источник:
Sibnet.ru
190 0
Администрация Sibnet.ru не может связаться с некоторыми победителями игры «Комбо».

Игра «Комбо» прошла на Sibnet.ru c 11 по 24 декабря. Согласно правилам, организаторы связываются с победителями по e-mail, указанным в личных кабинетах пользователей Sibnet.ru. У некоторых участников, выигравших призы,  e-mail не указаны.

Просьба срочно указать электронную почту в личном кабинете и сообщить об этом на адрес поддержки игры box@sibnet.ru. В письме нужно указать ник и дату заполнения e-mail. Если до истечения суток 26 декабря 2023 года эти данные не поступят, игроки потеряют право на получение приза.

Список победителей игры «Комбо» будет опубликован на сайте игры. Все победители получат уведомления на e-mail 25 декабря. Запрошенные в письмах данные (необходимые для отправки призов) нужно предоставить не позднее 27 декабря. 

Новости Sibnet.ru
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Что изменили в финале «Слова пацана»
О самом главном
Без скромности: в чем встречать год Зеленого Дракона
Что дарить родственникам на Новый год
Главные признаки силы: как женщина оценивает тело мужчины
Магический лунный календарь на каждый день
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Все статьи
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Самое обсуждаемое
52
Порошенко заявил о дефиците снарядов и дронов у ВСУ
43
Весеннее наступление России положит конец спецоперации
38
Голикова заявила о росте реальных доходов россиян с начала года
30
Депутаты на иномарках останутся без бензина
24
Путин поручил ставить на воинский учет без явки в военкомат