Омская область снизит тарифы на сжиженный газ и вывоз мусора

Омская область, которой правительство России утвердило самый высокий в стране индекс изменения платы за коммунальные услуги в 2024-2028 году в размере 14%, приняло меры по уменьшению роста платежей за ЖКУ.

«С 1 января снизится стоимость сжиженного газа из групповых резервуарных установок. Снижение составит 19,37% для потребителей ООО "Омская областная газовая компания". Для населения, получающего услугу газоснабжения от АО "Омскгоргаз", снижение с нового года составит 12,40%», — рассказали ТАСС в правительстве Омской области.

Тариф на услугу обращения с твердыми коммунальными отходами снизят на 3,5% до 1 072,88 рублей за кубометр. Насколько снизится плата для населения, станет известно позднее после установления льготного тарифа.

Розничная стоимость природного газа, поставляемого компанией «Газпром межрегионгаз Омск», останется без изменений. Тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 8% до 3,90-5,58 рублей за кВт/час в зависимости от типа дома, тарифы на питьевую воду и водоотведение — на 12,58 и 10,97% соответственно.

Тарифы на теплоснабжение останутся в первом полугодии на прежнем уровне, для некоторых потребителей даже незначительно снизятся. Повышение с 1 июля составит 12,6%, что также меньше планового показателя.