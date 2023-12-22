Пугающие пророчества Нострадамуса и Ванги на 2024 год

Новые глобальные катаклизмы, террористические атаки, экономический кризис и некое послание из космоса. Таковы пророчества французского астролога Нострадамуса и болгарской ясновидящей Ванги на 2024 год. Некоторые предсказания этих двух провидцев пугающе совпадают.

Слепая ясновидящая Ванга

Ванга (настоящее имя Вангелия Сурчева) родилась 3 октября 1911 года в городе Струмица, расположенном на территории современной Северной Македонии. Уже в детстве она выделялась среди сверстников. Ясновидящая любила одну игру: ей завязывали глаза и она находила спрятанные предметы.

В возрасте 12 лет произошло трагическое событие, полностью перевернувшее жизнь Вангелии. Как-то по дороге по домой ее подхватил ураган, долго кружил по воздуху и бросил на землю. Когда девочку нашли, ее глаза оказались забиты песком. У родителей не было денег на лечение, и она потеряла зрение.

С тех пор слепая Ванга начала пророчествовать. Утверждают, что она предсказала: смерть Сталина, гибель премьер-министра Индии Индиры Ганди, смерть принцессы Дианы, гибель подлодки «Курск», уничтожение башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года и многие другие трагедии.

Ванга умерла в 1996 году, но оставила пророчества на сотни лет вперед. Их расшифровывают последователи ясновидящей.

Предсказания Ванги на 2024 год

Объединение «трех китов». Ванга предсказала создание в 2024 году союза трех мировых держав — России, Индии и Китая. Она не указала конкретных обстоятельств, при которых это произойдет. Но ясновидящая намекнула на некий глобальный конфликт, который перекроит политическую карту мира.

Погружение в экономический кризис. Из слов Ванги можно сделать вывод, что его вызовет тот самый глобальный конфликт. Шаткость и нестабильность в мире больнее всего ударят по благополучию богатых европейских стран. На выход из кризиса уйдет очень много лет.

Террористические и биологические атаки. Глобальный конфликт и тяжелый экономический кризис спровоцирует рост террористической активности в мире. В 2024 году «большая страна» проведет испытания или даже атаки с применением биологического оружия, следует из пророчеств Ванги.

Погодные катаклизмы. В довесок к политическим и экономическим потрясениям людям предстоит испытать удары природы. Из слов ясновидящей выходит, что на мир обрушатся мощные ураганы и торнадо. Многие станут жертвами сильнейшего в истории землетрясения на территории Тихого океана. Туда же может упасть гигантский астероид, который вызовет мощнейшее цунами.

Таинственное послание из космоса. Как следует из пророчеств ясновидящей, в 2024 году людей ждет контакт с внеземной специализацией. Такое же предсказание есть и у Нострадамуса, что делает его особенно пугающим.

Великий астролог Нострадамус

Французский астролог Мишель де Нострадамус — настоящий кумир любителей всевозможных предсказаний. Родился он 14 декабря 1503 года во французском городке Сен-Реми.

Нострадамус получил прекрасное образование. Окончил медицинский факультет университета Монпелье, сдал экзамен на докторскую степень, что позволило ему писать свою фамилию на латинский манер — Nostradamus. Увлекся астрологией, имевшей тогда статус серьезной науки, и стал на этом поприще большим авторитетом.

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В 1555 году Нострадамус опубликовал книгу «Пророчества», или «Центурии», в котором описал будущее человечества на несколько столетий вперед.

Книга состоит из катренов (четверостиший) на каждый год.

Нострадамус предсказал: приход к власти Гитлера, Вторую мировую войну, создание ядерной бомбы, распад СССР, теракт 11 сентября 2011 года, пандемию коронавируса.

Проблема в том, что катрены астролога не имеют хронологической привязки, что сильно затрудняет их расшифровку. Но поклонники великого астролога это делают.

Пророчества Нострадамуса на 2024 год

Передел мира. Согласно предсказаниям французского астролога, на политической арене мира в 2024 году появятся новые лидеры. Возможно, будет создана новая международная организация взамен ООН, потерявшей авторитет.

Экономика столкнется с непреодолимыми противоречиями. Соединенные Штаты и Евросоюз продолжат терять силу и ведущие позиции в мире. В тексте Нострадамуса можно увидеть намеки на голод в Европе.

Столкновение с «красным драконом». Комментаторы Нострадамуса считают, что за этим названием кроется Китайская Народная Республика. Таким образом астролог предсказывает войну с Китаем.

Он пишет о «баталиях и морских сражениях» и том, что «красный противник побледнеет от страха, наводя ужас на Великий [Тихий] океан». Нострадамус предсказывает большой вооруженный конфликт, который разгорится после того, как Китай решит силовым путем захватить остров Тайвань.

Престолы окажутся пустыми. Астролог предсказывает потрясения в британской королевской семье. Карл III из-за нападок на себя и свою вторую жену Камиллу вынужден будет отречься от престола, к такому выводу приходят комментаторы текста.

Новый понтифик. В одном из катренов Нострадамус предрекает нового Папу Римского. Вероятно, проблемы со здоровьем у Франциска I не дадут возможности исполнять свои обязанности. Понтифик уже не раз заявлял о том, что готов отказаться от престола в Ватикане.

Климатическая катастрофа. Французский астролог предсказывает природные бедствия, когда «земля превратится в пустыню, и случатся великие наводнения». Другим источником бед станут землетрясения. Они могут разрушить некий «город огней». Толкователи говорят, что здесь речь идет о США.

Гости из космоса. Из намеков Нострадамуса можно сделать вывод, что к Земле в 2024-м к Земле приблизится огромное космическое тело и возможен контакт с внеземным разумом. Одни толкователи французского астролога говорят, что речь идет о встрече с инопланетными существами, другие — о получении человечеством сигнала из космоса.