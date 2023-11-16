Что пророчит журнал The Economist в 2024 году

Журнал The Economist выпустил обложку-предсказание к 2024 году. Отношения четырех мировых лидеров, развитие нейросетей, обрушение финансовой системы и солнечное затмение — разгадываем ребус, что же ждет человечество.

Общая композиция обложки напоминает помехи на телевизоре. Основные цвета — красный и синий. Это цвета американского, российского и китайского флагов. Также это традиционное разделение на республиканцев (красный) и демократов (синий) в США.

Фрагмент обложки журнала The Economist The World Ahead 2024 Фото: © The Economist

Избирательная урна в центре композиции. В 2024 года пройдут выборы во многих странах — в том числе в США, России, Германии, Франции, Индии. Они и определят будущее.

Владимир Путин и Владимир Зеленский. Придет время принимать решение по поводу конфликта на Украине — на это указывают песочные часы. Война (ракеты) или мир (голубь)? Лидеры стран смотрят друг на друга, так что возможен диалог.

Но Зеленский рассчитывает на победу кандидата от демократов (возможно, Камала Харрис) на выборах президента США, а значит — продолжение поставок вооружений и боевых действий.

Путину выгоднее победа республиканца Дональда Трампа, что, как ожидается, приведет к сокращению поддержки Украины. Также экс-президент США заявлял, что готов за сутки разрешить конфликт между странами.

Ракеты над Зеленским также интерпретируют как его возможную ликвидацию. А женский силуэт напоминает супругу президента Украины, которую прочат то в лидеры партии «Слуга народа», то в кандидаты в президенты вместо мужа.

Нейросети. Изображены в левой части обложки. Они все больше проникают в мир и захватывают умы. Искусственный интеллект — новая возможная угроза.

График в правой части. Указывает на обрушение финансовой системы и возможный экономический кризис.

Джо Байден и Си Цзиньпин. Главы двух ведущих государств отвернулись друг от друга, значит, их противостояние продолжится. Китай и США соревнуются за влияние в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Возможно, возникнет борьба за ценные ресурсы — редкоземельные металлы.

Космические корабли. Олицетворяют собой начало новой лунной гонки между странами.

Солнечное затмение. Изображено посередине под часами и над избирательной урной. Может обозначать как начало чего-то нового, так и просто информировать о том, что полно солнечное затмение будет 8 апреля 2024 года.

Также на обложке затрагиваются темы глобального потепления, зеленой энергетики, электромобилей.