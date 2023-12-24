НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Эксперт дала советы по выбору эротического подарка на Новый год

Источник:
Daily Mail
553 0

Эротический подарок партнеру на Новый год может стать прекрасным вариантом, если учесть несколько правил, считает ведущий британский эксперт по вопросам взаимоотношений полов и автор множества книг о сексе Трейси Кокс.

По ее словам, купить такой подарок не так просто, как кажется: можно запросто обидеть партнера. «Вот мой путеводитель по эротическим подаркам, которые не создадут никаких проблем», — сказала Кокс.

Ориентируйтесь на характер партнера. Застенчивой девушке не стоит дарить набор фаллоимитаторов. «Лучше преподнесите ей книгу Хельмута Ньютона, фотографа, который снимал красивую и стильную эротику. И захватите ароматическое масло: никого не оскорбляет перспектива чувственного массажа», — посоветовала эксперт.

Если это новые отношения. В таком случае эротический подарок должен быть безобидным. Он может стать частью основного подарка и его лучше подписать. «Например, на коробке с ароматической свечой можно написать: "Не могу дождаться, когда увижу тебя обнаженной при свечах"», — рекомендовала Кокс.

Нижнее белье трудно подобрать правильно. «Купите слишком маленькое или слишком большое, а у девушки начнется паранойя: "Он намекает, что я слишком толстая/худая?"», — предупредила эксперт.

Когда и как преподнести эротический подарок. «Подождите, пока вы останетесь одни и вас никто не прервет. Конечно, заманчиво посмотреть на то, как она разворачивает огромный вибратор на глазах у бабушки, но ей это может не понравиться», — указала Кокс.

Еще по теме
Как выбрать подарочную коробку
Как оригинально разыграть «Тайного Санту»
Что дарить родственникам на Новый год
Стоит ли дарить носки на Новый год
смотреть все
Жизнь #Праздник
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Что изменили в финале «Слова пацана»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Топ комментариев

Alhazred

Мда. Невозможно представить, что бы в Дом актера в советское время пришли бы Олег Ефремов, Марк Бернес,...

Alhazred

Хватит гундеть. Ты что ли будешь этим заниматься страдалец? В 90-е эти окорочка ты жрал, аж за ушами...

Uynachalnica

Опять ножки Буша будем лицезреть?

Alhazred

Хрен тебе в шаровары Максимка)))