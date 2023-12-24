Эксперт дала советы по выбору эротического подарка на Новый год

Эротический подарок партнеру на Новый год может стать прекрасным вариантом, если учесть несколько правил, считает ведущий британский эксперт по вопросам взаимоотношений полов и автор множества книг о сексе Трейси Кокс.

По ее словам, купить такой подарок не так просто, как кажется: можно запросто обидеть партнера. «Вот мой путеводитель по эротическим подаркам, которые не создадут никаких проблем», — сказала Кокс.

Ориентируйтесь на характер партнера. Застенчивой девушке не стоит дарить набор фаллоимитаторов. «Лучше преподнесите ей книгу Хельмута Ньютона, фотографа, который снимал красивую и стильную эротику. И захватите ароматическое масло: никого не оскорбляет перспектива чувственного массажа», — посоветовала эксперт.

Если это новые отношения. В таком случае эротический подарок должен быть безобидным. Он может стать частью основного подарка и его лучше подписать. «Например, на коробке с ароматической свечой можно написать: "Не могу дождаться, когда увижу тебя обнаженной при свечах"», — рекомендовала Кокс.

Нижнее белье трудно подобрать правильно. «Купите слишком маленькое или слишком большое, а у девушки начнется паранойя: "Он намекает, что я слишком толстая/худая?"», — предупредила эксперт.

Когда и как преподнести эротический подарок. «Подождите, пока вы останетесь одни и вас никто не прервет. Конечно, заманчиво посмотреть на то, как она разворачивает огромный вибратор на глазах у бабушки, но ей это может не понравиться», — указала Кокс.