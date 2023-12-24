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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Польское издание обвинило НАТО в огромных потерях ВСУ

Источник:
Wirtualna Polska
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери из-за ошибок командиров и непрофессионализма войск, пишет польское издание Wirtualna Polska.

Украинские военные жалуются, что обучение в странах НАТО не соответствует потребностям и условиям, в которых им приходится воевать. Западные инструкторы обучили их маневренному бою, тем временем большая часть фронта замерла в окопах, к чему их не готовили, приводит издание мнение бойцов ВСУ.

Особенна остра проблема низкого уровня подготовки в войсках территориальной обороны, а также среди солдат ВСУ прошедших военное обучение до 2017 года. «Они не идут в ногу с тактическими изменениями — особенно это касается офицеров», — отмечает издание.

До конфликта в Вооруженных силах Украины насчитывалось 300 тысяч солдат. Сегодня в ВСУ около 750 тысяч бойцов. Большинство из них прошли обучение до 2017 года.

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