«Пацаны» Эрика Крипке получат новое шоу

Нашумевшая пародия на супергероику Эрика Крипке «Пацаны» получит уже третий спин-офф под названием «Пацаны: Мексика». Пока главное шоу и его сиквелы имеют бешеный успех у зрителей.

«Пацаны» раскрывают мир, в котором супергерои – обыденность, ими становятся в детстве, получив особую сыворотку V, разработанную могущественной корпорацией «Воут». Супы здесь показаны не благородными рыцарями и альтруистами, а полными психами, отморозками и эгоистами.

В основном шоу вышло уже три сезона, при этом третий побил все рекорды по популярности благодаря появлению героя второго плана – «восставшего» из мертвых Солдатика. Его сыграл звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс, чем привел в «Пацанов» многомиллионную армию своих фанатов.

Четвертый сезон выйдет в следующем году, там появятся еще две звезды из «Сверхъестественного», которое также создал Эрик Крипке. Это Джеффри Дин Морган и Роб Бенедикт. Первый трейлер сезона уже опубликован.

Исполнительными продюсерами нового шоу станут Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь. Сценаристом «Пацаны: Мексика» назначен Гарета Даннет-Алькосера, который написал «Синего Жука». Все подробности шоу держат в секрете. Deadline сообщает, что съемки пройдут в Латинской Америке. Известно, что кастинга для сериала еще не было.

У «Пацанов» ранее вышло два спин-оффа. Это мультсериал Diabolical и сериал про школу супергероев Gen V. В последнем эпизодически появились большинство главных героев «Пацанов», в том числе Хоумлендер, Уильям Бутчер, Подводный, Поезд-А, Виктория Ньюман, Грейс Мэллори, Эшшли Баррет и, конечно же, Солдатик. Шоу уже продлили на второй сезон. Его финал намекает на тесную взаимосвязь с основной сюжетной веткой.