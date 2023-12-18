Светлана Лобода ответила за песни на русском языке

Певица Светлана Лобода осудила СВО и покинула Россию в 2022 году и сначала даже перестала петь на русском языке, но вскоре опять начал выпускать русскоязычные песни.

«Большая часть Украины говорит на русском языке. Нужно разбираться в том, какой ты человек и что ты несешь, и что ты хочешь, и чем ты можешь помочь, а не то, на каком языке ты говоришь. Русский язык не принадлежит русской власти», — сказала Лобода в интервью BBC.

Артистка отметила, что основная часть ее аудитории просто не понимает песни на других языках, а Украина — лишь малый сегмент ее слушателей. Поэтому, после некоторых экспериментов, она решила продолжить писать и исполнять песни на русском языке.