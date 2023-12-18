Путин заявил, что Россия не отдаст суверенитет в обмен на колбасу

Россия должна быть суверенной, в противном случае ее не будет, заявил российский лидер Владимир Путин на XXI съезде «Единой России».

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать, и детям нашим наказать: Россия или будет суверенной, самодостаточной державой, или ее вообще не будет», — отметил Путин.

По мнению президента, Запад, «развязав агрессию» против России, надеялся «обрушить политическую систему, посеять смуту». Такие методы, по его словам, были опробованы во время «цветных революций» в других странах, но в России, «свободном, суверенном государстве», «подобные рецепты не сработают», убежден Путин.

«Единая Россия» на съезде поддержала выдвижение Путина на выборах 2024 года, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.