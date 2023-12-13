Дефицит бюджета Хакасии на 2024 год снизился до 7%

Властям Хакасии с помощью федерального финансирования удалось снизить дефицит бюджета республики на 2024 год до 7%. Верховный совет принял главный финансовый документ региона л во втором, окончательном чтении бюджет на 2024 год.

«Общий объем доходов республиканского бюджета — 56,072 миллиарда рублей, общий объем расходов республиканского бюджета — 60,008 миллиарда рублей. Дефицит республиканского бюджета в сумме 3,936 миллиарда рублей», — рассказали ТАСС в Минфине Хакасии.

После первого чтения дефицит бюджета составлял 4,2 миллиарда рублей, или 8% от доходов (52 миллиарда рублей). Изменения параметров связано с дополнительными федеральными средствами, учтенными после принятия федерального бюджета в окончательном чтении, пояснили в ведомстве.

«Эти средства целевые, которые определены федеральным центром. Республика не может ими распоряжаться по своему усмотрению», — добавили в Минфине.