АвтоВАЗ приостановил выпуск Lada Granta Cross

АвтоВАЗ приостановил производство универсалов Lada Granta Cross из-за дефицита комплектующих.

Выпуск автомобилей приостановлен с 8 декабря, пишет паблик Avtograd News в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что с поступлением необходимых компонентов сборка будет возобновлена.

От обычной Lada Granta автомобиль Cross отличается наличием обвеса из прочного пластика, который предохраняет эмаль от повреждений на легком бездорожье, высоким дорожным просветом, а также шинами, адаптированными для езды по пересеченной местности.

Lada Granta Cross оснащается стандартным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 и 106 лошадиных сил. В качестве коробки передач используется пятиступенчатая «механика».