Мультсериал «Мой маленький пони» стал 18+

Детский мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» получил маркировку 18+ на «Кинопоиске» из-за «новых законодательных ограничений».

30 ноября 2023 года «международное общественное движение ЛГБТ» в России объявили экстремистским и запретили его деятельностьна территории страны. С 2022 года в России действует закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц всех возрастов.

В сериале «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» присутствует героиня Rainbow Dash. Это небесно-голубая пони-пегас с радужной гривой и хвостом. Она ответственна за поддержание погоды и расчистку неба от облаков в Понивилле.

У других мультфильмов серии My Little Pony маркировки остались прежними: «My Little Pony в кино» — 6+, «Мой маленький пони: Девочка из Эквестрии» — 0+.