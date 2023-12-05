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Мультсериал «Мой маленький пони» стал 18+

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Мой маленький пони: Дружба — это чудо»

Детский мультсериал «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» получил маркировку 18+ на «Кинопоиске» из-за «новых законодательных ограничений».

30 ноября 2023 года «международное общественное движение ЛГБТ» в России объявили экстремистским и запретили его деятельностьна территории страны. С 2022 года в России действует закон о запрете пропаганды ЛГБТ среди лиц всех возрастов.

В сериале «Мой маленький пони: Дружба — это чудо» присутствует героиня Rainbow Dash. Это небесно-голубая пони-пегас с радужной гривой и хвостом. Она ответственна за поддержание погоды и расчистку неба от облаков в Понивилле.

У других мультфильмов серии My Little Pony маркировки остались прежними: «My Little Pony в кино» — 6+, «Мой маленький пони: Девочка из Эквестрии» — 0+.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...