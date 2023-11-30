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Верховный суд признал ЛГБТ экстремистским движением

Источник:
Sibnet.ru
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Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции о признании экстремистским международного движения ЛГБТ. Заседание прошло в закрытом режиме, решение вступает в силу немедленно.

«Признать международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретить его деятельность на территории России», — огласил решение судья Олег Нефедов.

Ограничения связаны с необходимостью соблюдения запрета ЛГБТ-пропаганды, рекламирования, формирования заинтересованности, вовлечения в ЛГБТ-движение.

Принятое судебное решение «не затрагивает право граждан на личную жизнь и не повлечет каких-либо негативных юридических последствий», пишет «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Минюст подал иск в Верховный суд 17 ноября в связи с «различными признаками и проявлениями экстремистской направленности», в том числе «возбуждением социальной и религиозной розни». На заседании не было ответчика — только представители Минюста.

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