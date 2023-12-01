Сколько лошадиных сил в самой лошади

Лошадиная сила — самая распространенная единица измерения мощности транспортных средств. Но животные же бывают разные. Сколько же сил в самой лошади?

Термин лошадиная сила появился в 1789 году. Шотландский изобретатель Джеймс Ватт собрал мощную паровую машину, но не знал, как наглядно показать ее эффективность. Он решил, что самый простой способ — сравнить, насколько его машина мощнее, чем лошадь, ведь именно эти животные в то время выполняли всю механическую работу, напомнил ученый Алексей Иванченко в шоу «Проверено наукой».

Ватт провел эксперимент и выяснил, что лошадь протягивает вверх груз 75 килограммов на расстояние 1 метр за 1 секунду. Именно это значение было взято за основу как 1 лошадиная сила.

Иванченко провел эксперимент и показал, что среднестатистический человек может производить чуть более одной лошадиной силы.

А в лошади может быть 13 лошадиных сил, но в этом случае она работает на пределе возможностей очень короткое время, сообщил ученый.

Экспериментаторы с YouTube-канала Donat проверили, сколько лошадиных сил в лошади с помощью динамо-машины. Для этого построили специальное устройство на базе Honda Civic, колеса которого вращаются благодаря этой самой динамо-машине, которую, в свою очередь, приводит в движение лошадь.

Оказалось, что одна лошадь имеет 5,78 лошадиные силы.